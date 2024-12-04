В Роспотребнадзоре заявили о готовности противостоять неизвестному вирусу из Конго

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В России готовятся к возможному распространению выявленного в Конго неизвестного вируса, жертвами которого стали более 140 человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, для противодействия вирусу в России создана лабораторная база, а также имеется штат подготовленных специалистов. Кроме того, в пунктах пропуска через границу в постоянном режиме работает автоматизированная информационная система (АИС) «Периметр», отслеживающая санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Вирус обнаружили в провинции Кванго в Демократической Республике Конго. Признаки болезни схожи с гриппом: высокая температура и сильная головная боль.