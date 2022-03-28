В Роспотребнадзоре заявили, что в Россию вернулась заболеваемость кишечными инфекциями

Из-за отказа от масочного режима, перчаток и пренебрежения мерами гигиены в Россию начала возвращаться проблема заболеваемости кишечными инфекциями. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

«Сейчас мы видим рост норовирусных инфекций уже в марте. В первую очередь потому, что все сняли маски, перчатки и потихоньку уходят от тех навыков, которые получили...» — сказала Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского.

Главный санитарный врач страны напомнила, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями из-за пандемии снизилась в 2020 году, но в 2021-м вновь отмечался некоторый рост.

Ранее из-за улучшения ситуации с распространением коронавируса в некоторых регионах отменили ряд антиковидных ограничений, включая и обязательный масочный режим.

Как сообщал «Татар-информ», в Татарстане отказ от масок пока не планируется.