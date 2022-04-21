В Роспотребнадзоре заявили, что в России дельта-штамм практически исчез

В России практически не выявляют новых ковид-случаев, вызванных штаммом «дельта». Однако этот вариант все еще может вернуться, если где-то сохранился его резервуар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

«Единичные случаи заражения „дельтой“ мы наблюдали в конце марта и в начале апреля, после этого „дельта“ уже не детектировалась», — рассказал представитель ведомства.

Он пояснил, что речь идет об образцах, секвенированных и загруженных в базу данных VGARus.

По словам Хафизова, штамм после получения большинством людей иммунитета становится менее «успешным» и уступает место другим разновидностям вируса. Поэтому если население утратит иммунитет к «дельте», то она потенциально может снова проявить себя.