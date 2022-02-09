В Роспотребнадзоре татарстанцам объяснили причину смягчения некоторых Covid-ограничений

В России ослабили некоторые ограничения, которые были введены из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом в прямом эфире оперштаба рассказала кандидат медицинских наук, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева.

«Первое касается выписки пациентов, которые переболели Covid-19. Если у пациента период продлился семь дней и более, то он выписывается без лабораторного обследования на Covid-19, по результатам лечения», — рассказала специалист.

Второе послабление — контактным с больным Covid-19 изоляция больше не требуется.

«Эти изменения санитарных правил связаны с особенностями штамма „омикрон“. Смягчение начиналось чуть раньше. В связи с коротким инкубационным периодом период наблюдения с 14 дней был сокращен до семи. А сегодня по контактам совсем сняты эти ограничения. Потому что коронавирусная инфекция, которая вызвана штаммом „омикрон“, протекает гораздо легче. Болезнь быстро приходит и быстро уходит», — объяснила представитель санитарного ведомства.

Лилия Юзлибаева добавила, что заразиться от больных «омикроном» можно лишь в первые три дня. То есть период выделения вируса резко сократился.

Новые меры вступили в силу 6 февраля.