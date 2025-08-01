Санитарные врачи назвали пляжи в Татарстане, которые соответствуют требованиям

В Татарстане назвали пять пляжей, вода которых не соответствует гигиеническим требованиям. Это казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье». Кроме того, не соответствуют требованиям городские пляжи Мензелинска и туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске.

Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На 1 августа 2025 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим требованиям на следующих пляжах: