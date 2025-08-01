Санитарные врачи назвали пляжи в Татарстане, которые соответствуют требованиям
В Татарстане назвали пять пляжей, вода которых не соответствует гигиеническим требованиям. Это казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье». Кроме того, не соответствуют требованиям городские пляжи Мензелинска и туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске.
Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На 1 августа 2025 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим требованиям на следующих пляжах:
- пляжи «озеро Глубокое», «Комсомольский» в Казани;
- «Камское море» в Лаишево;
- городской пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района;
- пляж парка «Кондурча» в Нурлате;
- пляж мкр. Заинск-2 в Заинске;
- пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше;
- пляж «Лето» в Камском Устье;
- пляж «Юность» в Чистополе;
- пляж на озере «Кизлэу» в селе Каргали Чистопольского района;
- городской пляж в Набережных Челнах;
- городской пляж Лениногорска;
- городской пляж города Тетюши;
- городской пляж Елабуги;
- пляж в селе Сиктерме Алькеевского района;
- пляж в селе Базарные Матаки Алькеевского района;
- пляж «Аквапарк» в Бугульме;
- городской пляж в Зеленодольске;
- пляж в поселке городского типа Алексеевское на улице Гагарина;
- пляж с зоной активного отдыха, Буинский район, д.Мещеряково;
- пляж на реке Ик в селе Муслюмово.