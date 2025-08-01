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Общество 1 августа 2025 16:33

Санитарные врачи назвали пляжи в Татарстане, которые соответствуют требованиям

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В Татарстане назвали пять пляжей, вода которых не соответствует гигиеническим требованиям. Это казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье». Кроме того, не соответствуют требованиям городские пляжи Мензелинска и туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске.

Роспотребнадзор также представил список безопасных для отдыха и купания пляжей в Татарстане. На 1 августа 2025 года результаты исследований воды водоемов соответствуют гигиеническим требованиям на следующих пляжах:

  • пляжи «озеро Глубокое», «Комсомольский» в Казани;
  • «Камское море» в Лаишево;
  • городской пляж «Кама» в поселке Красный Ключ Нижнекамского района;
  • пляж парка «Кондурча» в Нурлате;
  • пляж мкр. Заинск-2 в Заинске;
  • пляжный комплекс «Нократ» в Мамадыше;
  • пляж «Лето» в Камском Устье;
  • пляж «Юность» в Чистополе;
  • пляж на озере «Кизлэу» в селе Каргали Чистопольского района;
  • городской пляж в Набережных Челнах;
  • городской пляж Лениногорска;
  • городской пляж города Тетюши;
  • городской пляж Елабуги;
  • пляж в селе Сиктерме Алькеевского района;
  • пляж в селе Базарные Матаки Алькеевского района;
  • пляж «Аквапарк» в Бугульме;
  • городской пляж в Зеленодольске;
  • пляж в поселке городского типа Алексеевское на улице Гагарина;
  • пляж с зоной активного отдыха, Буинский район, д.Мещеряково;
  • пляж на реке Ик в селе Муслюмово.
#Роспотребнадзор #пляжи
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