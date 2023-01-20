В Роспотребнадзоре РТ рассказали, в каких продуктах находили бактерии и антибиотики

За прошлый год Роспотребнадзор Татарстана исследовал более 80 тысяч проб разных продуктов, по итогам проверки с продажи сняли более 17,5 тонн некачественной продукции. Об этом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала его руководитель Марина Патяшина.

Несоответствий по микробиологическим показателям стало незначительно меньше, но в четыре раза чаще в проверенных продуктах находили сальмонелл и листерий, добавила санитарный врач.

«Чаще всего загрязнения пищевой продукции бактериями отмечаются в кулинарных изделиях, в том числе цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть, а также в мясе птицы, мясной и молочной продукции», – заметила Марина Патяшина.

В лабораториях проверяли продукты и на содержание незаявленных пестицидов и нитратов. В полутора процентах проверенных овощей и фруктов были несостыковки.

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«Нитраты были обнаружены в 11 пробах овощной продукции, предназначенных для питания детей, а изготовителями были пять местных производителей и трое – из других субъектов России», – рассказала она.

В 17 пробах продуктов с полок магазинов нашли пестициды, в том числе незарегистрированные на территории России. В 60-и процентах это были импортные овощи и фрукты.

«В семи пробах мясной продукции определили антибиотики. Настораживает, что четыре пробы из них – продукция казанского мясокомбината, поставленная в детские учреждения. В случае повторения фактов некачественной продукции просим Прокуратуру республики поддержать нас в согласовании проведении внеплановой проверки этого предприятия», – подчеркнула Патяшина.

Вице-премьер Лейла Фазлеева в своем выступлении поддержала эту инициативу. По ее словам, на столах детей республики должны быть только самые качественные продукты, нахождение антибиотиков в мясе – плохой показатель.