В Роспотребнадзоре РТ рассказали подробности заражения сальмонеллезом сотрудников ТЭМПО

Самое массовое заражение сальмонеллезом прошлого года произошло в ТЭМПО Набережных Челнов. Об этом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала его руководитель Марина Патяшина.

«Не обошлось без групповых очагов в организованных коллективах, их было четыре. Самый крупный очаг сальмонеллеза с 254 пострадавшими был зарегистрирован в коллективе ТЭМПО в Набережных Челнах», – напомнила она.

Рабочие заразилизь через еду в столовой: ее работники были заражены сальмонеллой, они нарушали санитарные требования и не соблюдали личную гигиену. После случившегося отстранили 41 сотрудника, столовую закрыли на 90 суток.

В последний раз такой случай массового заражения в республике был в 1986 году в Мамадышском районе. Тогда отравилось более 300 человек из-за мороженого.

«Второй групповой очаг норовирусной инфекции зарегистрировали в молодежном центре Волга, где пострадало 17 детей из футбольной команды Москвы, находившихся на тренировочных сборах», – добавила Патяшина.

Причина – нарушение соблюдение санитарных норм в пищеблоке.