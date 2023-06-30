В Роспотребнадзоре РТ предупредили о риске заражения сальмонеллезом из-за шашлыка

Заразиться сальмонеллезом можно через непрожаренный куриный шашлык. Об этом на пресс-конференции «Татар-информу» рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ, главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«Мы всегда обращаем внимание на куриный шашлык, потому что если он не прожарен, то есть большой риск заражения сальмонеллезом. Необходимо внимательно следить за технологией приготовления. Второе, что нужно сказать, мясо нужно покупать обязательно в проверенных местах, лучше замариновать его самим. При этом маринад – это хорошая история, его микробы не любят, но с ним тоже нельзя переборщить, особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом», - рассказала она.

Патяшина также посоветовала есть шашлыки вместе с овощами и зеленью, чтобы улучшить переваривание тяжелой пищи.