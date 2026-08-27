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Общество 27 августа 2026 10:48

В Роспотребнадзоре РТ напомнили, как защититься от укуса клеща

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В Татарстане продолжается сезон клещевых инфекций. О том, как не дать клещу укусить себя, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В конце августа-начале сентября мы ожидаем новый этап активности клещей, что может дать прирост количества укусов. Мы не устаем напоминать о соблюдении мер профилактики», – сказала Авдонина.

В ведомстве напомнили, что:

  • при посещении лесов нужно одеваться правильно – в плотную и светлую одежду, на которой удобно заметить клеща;
  • не ходить по траве и через кустарники – клещи обитают именно там, а не прыгают с деревьев, они прикрепляются к одежде и всегда ползут вверх;
  • каждые 10-15 минут нужно осматривать себя и своих попутчиков, чтобы вовремя обнаружить клеща.
#укусы клещей #клещи #Здоровье
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