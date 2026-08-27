В Роспотребнадзоре РТ напомнили, как защититься от укуса клеща
В Татарстане продолжается сезон клещевых инфекций. О том, как не дать клещу укусить себя, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«В конце августа-начале сентября мы ожидаем новый этап активности клещей, что может дать прирост количества укусов. Мы не устаем напоминать о соблюдении мер профилактики», – сказала Авдонина.
В ведомстве напомнили, что:
- при посещении лесов нужно одеваться правильно – в плотную и светлую одежду, на которой удобно заметить клеща;
- не ходить по траве и через кустарники – клещи обитают именно там, а не прыгают с деревьев, они прикрепляются к одежде и всегда ползут вверх;
- каждые 10-15 минут нужно осматривать себя и своих попутчиков, чтобы вовремя обнаружить клеща.