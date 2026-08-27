В Роспотребнадзоре РТ напомнили, как защититься от укуса клеща

В Татарстане продолжается сезон клещевых инфекций. О том, как не дать клещу укусить себя, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В конце августа-начале сентября мы ожидаем новый этап активности клещей, что может дать прирост количества укусов. Мы не устаем напоминать о соблюдении мер профилактики», – сказала Авдонина.

В ведомстве напомнили, что: