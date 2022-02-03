news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
3 февраля 2022  08:44

В Роспотребнадзоре разработали методику для определения трех линий «омикрона»

news_top_970_100

Новую методику для определения трех линий (изменений) штамма коронавируса «омикрон» разработали специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как следует из сообщения, новая лабораторная методика существенно расширит арсенал инструментов для мониторинга эпидситуации.

«В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма „омикрон“ коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации», — уточняет пресс-служба.

Основой для определения трех линий «омикрона»: BA.1, BA.2 и BA.3 стал набор для определения двух мутаций геновариантов «дельта» и четырех мутаций геноварианта «омикрон», который разработали в Институте Эпидемиологии в конце 2021 года, поясняют в ведомстве.

Исследования проводятся в режиме реального времени с помошью ПЦР. В течение нескольких часов этот метод позволяет получить достоверный результат.

Новая разработка позволяет идентифицировать все известные на сегодня линии варианта «омикрон», уточнили в пресс-службе.

#Роспотребнадзор
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное