В Роспотребнадзоре разработали методику для определения трех линий «омикрона»

Новую методику для определения трех линий (изменений) штамма коронавируса «омикрон» разработали специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как следует из сообщения, новая лабораторная методика существенно расширит арсенал инструментов для мониторинга эпидситуации.

«В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма „омикрон“ коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации», — уточняет пресс-служба.

Основой для определения трех линий «омикрона»: BA.1, BA.2 и BA.3 стал набор для определения двух мутаций геновариантов «дельта» и четырех мутаций геноварианта «омикрон», который разработали в Институте Эпидемиологии в конце 2021 года, поясняют в ведомстве.

Исследования проводятся в режиме реального времени с помошью ПЦР. В течение нескольких часов этот метод позволяет получить достоверный результат.

Новая разработка позволяет идентифицировать все известные на сегодня линии варианта «омикрон», уточнили в пресс-службе.