В Роспотребнадзоре рассказали об опасности настойки на мертвом кроте

В России приобрела популярность спиртовая настойка на тушке мертвого крота – так называемая «кротовуха». В Роспотребнадзоре решили рассказать о вреде и опасности такого напитка.

Для начала нужно помнить, что кроты крайне часто заражаются глистами во время поедания насекомых. В некоторых местностях около 70-80% кротов могут иметь этих паразитов. Также в мышцах этих животных могут встречаться трихинеллы – круглые черви, которые видны только под микроскопом, и трематоды – плоские черви в кишечниках. Также у кротов обнаруживаются и ленточные черви.

Помимо этого, на кротах часто встречаются около 15 блох и 20-25 клещей, что делает их переносчиками опасных инфекций, к примеру, туляремии, которая может передаться человеку. Во время заражения туляремией человек ощущает головокружение, тошноту, головную боль, бессоницу, вялость или же, наоборот, возбуждение. У больного может повыситься температура до 38-39 градусов. В таких случаях надо сразу же обращаться к врачу.

В заключение спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний, поэтому употребление «кротовухи» или любого другого подобного напитка может быть смертельно опасным для человека или привести его к инвалидизации. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора.