В Роспотребнадзоре рассказали о течении Covid-19 при заражении вариантом AY.4.2

Сейчас данные о том, что новый вариант дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2 — AY.4.2 вызывает более тяжелое течение Covid-19 или в большей степени устойчив к антителам, отсутствуют. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает РИА Новости.

Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) предупредило, что новая мутация дельта-штамма может быть заразнее изначального варианта на 10–15%. Она известна под названиями AY.4.2 или VUI-21OCT-01.

«Органы здравоохранения Великобритании опубликовали результаты первичного анализа, и они не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между VUI-21OCT-01 и исходной „дельтой“», — пояснил исследователь.

При этом Хафизов добавил, что этот предварительный анализ не скорректирован на такие ключевые факторы, как возраст и наличие прививки. Поэтому, по его словам, соответствующие результаты следует интерпретировать с осторожностью.

Индийский штамм коронавируса B.1.617, впоследствии ставший известный как вариант «дельта», впервые обнаружили в октябре 2020 года. Его отличительные особенности — сокращенный инкубационный период и повышенная нагрузка на здоровье человека. Дельта-штамм стал доминирующим вариантом Covid-19 во всем мире, включая Россию.

Вариант дельта-штамма AY.4.2 был идентифицирован в Великобритании этой осенью. К 20 октября на него приходилось примерно 10% всех заражений в стране. Три случая заболевания им выявлены в Москве и Подмосковье, о чем сообщало ИА «Татар-информ».