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Ру Тат
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3 сентября 2021  14:54
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор РТ рассказал, когда жители Татарстана смогут отказаться от масок

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Отказаться от масочного режима Татарстан сможет не раньше, чем через полгода. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

«Мы вступили в сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, поэтому на этот сезон маски будут сохраняться. Вы знаете, что у нас уже планка охвата населения вакцинацией от коронавируса не 60, а все-таки 80%. Поэтому на сегодня в перспективе на ближайшие полгода маски отменяться точно не будут», – подчеркнула она.

Любовь Авдонина объяснила, чем быстрее жители Татарстана привьются от коронавируса, тем раньше Роспотребнадзор республики сможет вернуться к отмене ограничений, в том числе масочного режима.

#Коронавирус #маски #масочный режим #вакцинация
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