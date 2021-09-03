Роспотребнадзор РТ рассказал, когда жители Татарстана смогут отказаться от масок

Отказаться от масочного режима Татарстан сможет не раньше, чем через полгода. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

«Мы вступили в сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, поэтому на этот сезон маски будут сохраняться. Вы знаете, что у нас уже планка охвата населения вакцинацией от коронавируса не 60, а все-таки 80%. Поэтому на сегодня в перспективе на ближайшие полгода маски отменяться точно не будут», – подчеркнула она.

Любовь Авдонина объяснила, чем быстрее жители Татарстана привьются от коронавируса, тем раньше Роспотребнадзор республики сможет вернуться к отмене ограничений, в том числе масочного режима.