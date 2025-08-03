В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать спелые арбуз и дыню

При выборе зрелого арбуза стоит ориентироваться на звонкий звук при постукивании, блестящую и плотную корку, а также яркое желтое или оранжевое пятно на боку. Внутри у спелого плода должна быть сочная красная мякоть и тёмные вызревшие семечки. Об этом сообщает РИА Новости, приводя информацию Роспотребнадзора.

Что касается дыни, специалисты пояснили, что при щелчке по ней должен быть слышен глухой звук. Противоположная сторона от хвостика должна быть слегка мягкой – если она твердая, плод, скорее всего, незрелый. Кроме того, дыня должна приятно пахнуть: отсутствие запаха – повод отказаться от покупки.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что бахчевые необходимо приобретать только в официально разрешенных местах торговли. Продавец обязан иметь полный пакет документов, подтверждающих безопасность продукции – это может быть декларация или сертификат соответствия, а также удостоверение от организации-производителя.

Кроме того, должна быть информация о юрлице, график работы, весы и ценник.

Потребители, как отметили в службе, вправе требовать у продавца все эти документы. Владельцы торговых точек должны соблюдать санитарные нормы: поддерживать чистоту, вывозить мусор, содержать продукты в должных условиях.

Торговая площадка должна быть оборудована навесом, арбузы – накрыты тентом и размещены на стеллажах, а не на земле. На ночь плоды нужно убирать с улицы.

Ведомство напомнило, что продавцы должны иметь медкнижки, проходить медицинские осмотры, носить чистую одежду и соблюдать личную гигиену. Разрезание арбузов и выдача проб на месте категорически запрещены — в месте среза стремительно размножаются вредные микроорганизмы.

Кроме того, в Роспотребнадзоре отметили, что перед употреблением арбузы следует тщательно мыть, а разрезанные плоды — хранить исключительно в холодильнике. Если арбуз начал издавать кислый запах, употреблять его нельзя: это свидетельствует о начале микробиологической порчи и может привести к пищевому отравлению.