В Роспотребнадзоре рассказали, как татарстанцев обманывают продавцы в интернете

В Татарстане увеличивается количество нарушений прав потребителей в сфере дистанционной торговли. Как обманывают татарстанцев рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на очередном заседании Координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей.

«Увеличение количества обращений в сфере интернет-торговли стало наблюдаться с 2019 года, когда пандемия коронавируса дополнила интернет-практиками многие сферы нашей жизни — работу, учебу, отдых, домашнее хозяйство. Так количество поступивших в 2019 году обращений граждан на интернет-торговлю по сравнению с 2018 годом увеличилось в 44 раза (с 16 обращений в 2018 году до 706)», – поделилась она.

В 2020 году в Роспотребнадзор обратилось 1261 человек, число обращений тогда выросло в 1,7 раза. В 2021 году поступило на 30 обращений меньше, за девять месяцев 2022 года Роспотребнадзор РТ получил 554 таких запросов.

Марина Патяшина поделилась одним случаем, как интернет-продавцы нарушили права потребителя. Девушка заказала онлайн беспроводные наушники, в пункте выдачи она обнаружила, что коробка пустая, наушников и зарядного кейса в ней не было.

«Требование потребителя о выдаче недостающих наушников агрегатор отказался выполнять, ссылаясь на “Правила пользования торговой площадкой”. При анализе “правил” мы увидели условия, ущемляющие права потребителя. Например, один пункт гласит, что после получения заказа претензии к количеству, комплектности и виду товара не принимались», – рассказала она на координационном совете.

Кроме того, с девушки за возврат товара ненадлежащего качества удержали сто рублей. Хотя это незаконно. Во время проверки выяснилось, что агрегатор отказывал людям оплатить заказы наличными при получении. Республиканское ведомство взялось за разбор этой ситуации.