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Ру Тат
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Общество
3 января 2023  06:05

В Роспотребнадзоре рассказали, как сократить время за гаджетами в новогодние праздники

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В Роспотребнадзоре призвали в длинные новогодние праздники ограничить использование гаджетов как детьми, так и взрослыми.

«Новогодние каникулы – время, которое мы привыкли проводить в кругу семьи и друзей. В эту праздничную пору постарайтесь ограничить контакты с гаджетами, особенно, если в этом нет большой необходимости», – говорится в телеграм-канале ведомства. 

Помочь снизить использование девайсов могут специальные сервисы по ограничению времени работы приложений. В Роспотребнадзоре отмечают, что благодаря таким таймерам появится больше возможностей на живое общение, посещение новогодних мероприятий, занятия спортом и творчеством.

Специалисты рассказали, как чрезмерное использование гаджетов может навредить детям. Так, регулярное и длительное напряжение на растущие кисти и пальцы может привести к заболеваниям суставов и костей. Кроме того, во время игр ребенок рассматривает мелкие изображения и долго глядит на подсвеченный экран, что может негативно повлиять на зрение.  

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