В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать пневмонию у младенцев

Учащенное дыхание и раздувание крыльев носа у годовалых детей может быть признаком пневмонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.

«Основными признаками являются бледный носогубный треугольник, раздувание крыльев носа и одышка, — рассказал специалист. — Ключевой симптом — учащение дыхательных движений в 1,5 раза больше нормы — это практически 100% пневмония».

По словам Горелова, именно дети до года чаще всего в мире умирают от пневмонии дома. У младенцев болезнь протекает наиболее тяжело из-за еще не сформировавшихся окончательно внутренних органов.

«Хрящевой скелет бронха анатомически еще не сформировался, поэтому, к сожалению, очень много проблем», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России максимальный прирост заболеваемости Covid-19 за неделю наблюдался, в частности, среди детей до одного года.