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Общество 12 ноября 2026 10:48

В Роспотребнадзоре призвали прививаться от гриппа перед отдыхом за рубежом

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В популярных среди россиян странах для отдыха можно заразиться гриппом, поэтому перед поездкой стоит вакцинироваться. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Всем тем, кто планирует выезд из Российской Федерации и отдых в других странах – в помощь вакцинация. Есть возможность сделать прививку и тем самым не омрачить свой отдых тяжелыми заболеваниями», – подчеркнула Авдонина.

По данным, представленным спикером, сегодня регулярно фиксируются вспышки гриппа в странах Азии.

#Здоровье #медицина
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