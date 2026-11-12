В Роспотребнадзоре призвали прививаться от гриппа перед отдыхом за рубежом

В популярных среди россиян странах для отдыха можно заразиться гриппом, поэтому перед поездкой стоит вакцинироваться. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Всем тем, кто планирует выезд из Российской Федерации и отдых в других странах – в помощь вакцинация. Есть возможность сделать прививку и тем самым не омрачить свой отдых тяжелыми заболеваниями», – подчеркнула Авдонина.

По данным, представленным спикером, сегодня регулярно фиксируются вспышки гриппа в странах Азии.