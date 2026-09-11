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Общество 11 сентября 2026 04:26

В Роспотребнадзоре предупредили о втором пике активности клещей

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В России продолжается второй пик активности клещей, которые могут переносить клещевой энцефалит и боррелиоз. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Второй пик активности клещей продолжается, и они могут переносить другие, уже известные заболевания – например, клещевой энцефалит и боррелиоз», – говорится в сообщении.

Для защиты от укусов специалисты ведомства рекомендовали носить светлую закрытую одежду с плотными манжетами, заправлять брюки в носки или обувь и использовать репелленты. По возможности одежду следует обрабатывать акарицидными средствами.

В Роспотребнадзоре также посоветовали регулярно осматривать себя и друг друга во время пребывания на природе – каждые 1,5–2 часа.

Если клещ уже присосался, его рекомендуют аккуратно удалить пинцетом или специальным устройством, стараясь не раздавить.

«Место укуса необходимо обработать антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение для оценки рисков и решения вопроса об экстренной профилактике клещевых инфекций», – заключили в ведомстве.

#Роспотребнадзор #клещи
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