В Роспотребнадзоре опровергли информацию о распространении холеры в Татарстане

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану «Татар-информу» рассказали, какие мероприятия проводятся в республике по недопущению распространения холеры.

В ведомстве подчеркнули – федеральный Роспотребнадзор уже неоднократно разъяснял, что сведения о якобы обнаруженных в питьевой воде холерных вибрионах, которую распространяют в соцсетях и мессенджерах – фейк.

«Информация в мессенджерах о случаях холеры на территории республики не соответствует действительности», – подчеркнули в республиканском ведомстве.

Роспотребнадзор Татарстана запланировал тренировочные занятия в санитарно-карантинных пунктах аэропортов с отработкой алгоритма на случай завоза холеры. В пресс-службе подчеркнули, что такие мероприятия проводятся традиционно ежегодно.

«Согласно постановлению главы Роспотребнадзора, до 1 июня в республике будет оценена готовность больниц и лабораторий. Будут подготовлены медработники и усилен контроль за лабораторным исследованием сточных вод и в местах купания населения», – рассказали в пресс-службе.