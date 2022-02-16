В Роспотребнадзоре объяснили, как бороться с «зимними» комарами, и откуда они берутся

Зимой в квартирах россиян могут появляться комары. Они попадают в жилище из подвалов по вентиляционным сетям. Об этом рассказала заведующая отделом дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik.

«Есть городские или подвальные комары. Они появляются в затопленных или влажных подвалах домов в любое время года. Они могут развиться в том числе и зимой. Потом из подвалов комары по вентиляционным сетям попадают в квартиры граждан. Они могут появляться, жужжать, нарушать сон и кусать людей в квартирах даже зимой», — пояснила эксперт.

По ее словам, бороться с «зимними» комарами самостоятельно не получится, их не истребишь фумигантами и не отпугнешь репеллентами, и в отношении насекомых есть только один вариант.

«Против них надо вызывать службу дезинсекции. Индивидуально пойти в подвал дома и провести успешную обработку (например, инсектицидным аэрозолем, — ред.) никто не сможет. Есть организации, которые профессионально занимаются обработкой подвалов от комаров», — добавила она.