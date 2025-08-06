В Роспотребнадзоре объяснили, что делать клиентам закрытого Fitness House в Казани

В Казани Роспотребнадзор вмешался в конфликт между клиентами и руководством фитнес-клуба Fitness House. Ведомство заявило, что отказ возвращать деньги за абонементы — незаконен.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что фитнес-клуб на Спартаковской, продав абонементы, внезапно закрылся почти на полгода. По словам клиентов, в конце июля с их карт автоматически списали деньги, а вскоре после этого — без предупреждения — зал закрыли на реконструкцию.

Роспотребнадзор посоветовал клиентам направить владельцам клуба письменную претензию с требованием вернуть деньги. Если передать претензию лично невозможно, ее можно отправить заказным письмом на юридический адрес компании.

«В случае неудовлетворения требований в добровольном порядке Управление может оказать правовую защиту в судебном порядке», – сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.