В Роспотребнадзоре объяснили, чем опасен пришедший в Татарстан свиной грипп

Любовь Авдонина

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Татарстан пришел грипп. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Доля гриппа на сегодня возрастает. Если в сентябре мы с вами говорили, что на него приходится не больше 1% в структуре заболеваемости, то на сегодня, за прошедшую неделю, мы видим 30 положительных находок гриппа – это 2,6% из всех ОРВИ», – отметила санитарный врач.

Из тридцати зафиксированных случаев десять приходятся на вирус гриппа A(H1N1), известный как свиной грипп. По прогнозам, именно этот штамм будет шире всего распространен.

«Его особенность в том, что он чаще, чем другие вирусы гриппа, дает тяжелое течение и осложнения. В группе риска люди старше 60 лет, дети младшего возраста, беременные, люди с хроническими заболеваниями», – отметила представитель Роспотребнадзора.

Всего за прошедшую неделю в республике зарегистрировано 13 711 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже прошлой недели на 8%, добавили в ведомстве.