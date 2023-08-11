В Роспотребнадзоре назвали шесть пляжей Татарстана, где запрещено купаться

По состоянию на 10 августа в Татарстане 6 официальных пляжей, включая три казанских, не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом сообщают в Управлении Роспотребназдора по РТ.

Отмечается, что пляжи Казани «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье» не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям. В свою очередь на городских пляжах Набережных Челнов, Мензелинска и Бугульмы выявили нарушения по микробиологическим показателям.

Напомним, в настоящее время в Татарстане открыты 18 пляжей, 5 из них в Казани – «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Глубокое» и «озеро Большое Лебяжье».