Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Роспотребнадзоре назвали шесть пляжей Татарстана, где запрещено купаться
По состоянию на 10 августа в Татарстане 6 официальных пляжей, включая три казанских, не соответствуют гигиеническим требованиям. Об этом сообщают в Управлении Роспотребназдора по РТ.
Отмечается, что пляжи Казани «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье» не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям. В свою очередь на городских пляжах Набережных Челнов, Мензелинска и Бугульмы выявили нарушения по микробиологическим показателям.
Напомним, в настоящее время в Татарстане открыты 18 пляжей, 5 из них в Казани – «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», «озеро Глубокое» и «озеро Большое Лебяжье».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»