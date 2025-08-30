В Роспотребнадзоре назвали самые стойкие цветы для школьных букетов

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам при выборе цветов к 1 сентября отдавать предпочтение сезонным и более стойким видам. В ведомстве отметили, что особенно хорошо сохраняют свежесть хризантемы, герберы, астры, георгины, а также эустомы и гипсофила. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие растения легче переносят перепады температуры и меньше осыпаются. При покупке роз советуют выбирать полураскрывшиеся бутоны, чтобы букет дольше сохранял форму.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что перед приобретением цветов необходимо внимательно осмотреть лепестки и стебли. Лепестки должны быть упругими, без пятен, коричневых краев или признаков подсыхания, а стебли – плотными и влажными, без темных или мягких участков. Кроме того, неприятный или слишком резкий запах может указывать на загнивание растения, а упаковка должна быть чистой, без плесени и влажных пятен.

После покупки букет рекомендуется сразу поставить в воду и подрезать стебли: для толстых подходит косой срез, а жесткие при необходимости можно расщепить или слегка надрезать. Также важно удалить нижние листья, чтобы избежать загнивания и появления запаха.

В ведомстве напомнили, что продавцы обязаны предоставлять полную информацию о товаре и производителе на русском языке, а также выдавать кассовый и товарный чеки. При этом комнатные растения и свежесрезанные цветы возврату и обмену не подлежат. Вернуть их можно только в случае выявления недостатков или отсутствия достоверной информации о товаре.