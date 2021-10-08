news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
8 октября 2021  11:35
Эвелина Киселёва

В Роспотребнадзоре назвали районы Татарстана, где больше всего жителей привились от Covid

news_top_970_100

Районы Татарстана, в которых жители активно вакцинируются против новой коронавирусной инфекции, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала  пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева.

«Сведения о тех муниципальных образованиях, где очень хороший показатель вакцинации. Это Актанышский район 86% от плановых цифр, Алькеевский район – 67% от плана, Муслюмовский район – больше 67% от плана», – отметила спикер. 

В лидерах Новошешминский район – это 91,8% от плана. Также хороший показатель в Сармановском районе свыше 69% от плана, Ютазинском районе больше 76%.

«В этих муниципальных образованиях, где хороший показатель вакцинации, там статистика заболеваемости гораздо ниже, чем в целом по республике», – добавила Миляуша Замалиева.

#Коронавирус #вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное