В Роспотребнадзоре назвали районы Татарстана, где больше всего жителей привились от Covid

Районы Татарстана, в которых жители активно вакцинируются против новой коронавирусной инфекции, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» назвала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Татарстану Миляуша Замалиева.

«Сведения о тех муниципальных образованиях, где очень хороший показатель вакцинации. Это Актанышский район 86% от плановых цифр, Алькеевский район – 67% от плана, Муслюмовский район – больше 67% от плана», – отметила спикер.

В лидерах Новошешминский район – это 91,8% от плана. Также хороший показатель в Сармановском районе свыше 69% от плана, Ютазинском районе больше 76%.

«В этих муниципальных образованиях, где хороший показатель вакцинации, там статистика заболеваемости гораздо ниже, чем в целом по республике», – добавила Миляуша Замалиева.