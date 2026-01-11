В Роспотребнадзоре назвали продукты, которые помогут восстановиться после праздников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для восстановления организма после праздников рекомендуется включить в рацион овощи, зелень, фрукты и сухофрукты, а также перейти на дробное питание и ужинать не позднее чем за 3 часа до сна. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что важно отдавать предпочтение сбалансированному питанию, уменьшить калорийность меню и добавить физическую активность. Сбалансированное питание, по словам специалистов, помогает не только привести организм в норму, но и укрепить иммунитет.

«Не пренебрегайте продуктами, богатыми витаминами и нужными микроэлементами, – это овощи, зелень, фрукты. Очень полезны и сухофрукты – в них содержится клетчатка, минералы, микроэлементы, витамины, но много и сахара, поэтому нужна умеренность», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что перед сном можно выпить кисломолочный кефир. При необходимости для восстановления рекомендуется дробное питание – есть пять-шесть раз в день маленькими порциями.

При дискомфорте в ЖКТ, головной боли, слабости или тошноте специалисты советуют проводить более эффективные очищающие процедуры. Также рекомендуется исключить из рациона тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное, фастфуд и снеки. Если такие меры не помогают, необходимо обратиться к врачу для исключения отравления или заболеваний ЖКТ.

«Одна из главных трудностей заключается в восстановлении режима сна после праздников. Важно постепенно возвращаться к обычному расписанию сна, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, специалисты рекомендовали отдых и умеренные физические нагрузки, включая прогулки, упражнения на растяжку, массаж, прогревания в сауне или бане.