Роспотребнадзор и Минздрав РТ рассказали об особенностях омикрон-штамма

Новый штамм коронавируса «омикрон» имеет сходства и различия с предыдущими мутациями вируса. О них на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня уже четко понятно и известно, что „омикрон“ неустойчив во внешней среде. Он чувствителен ко всем дезинфектантам, которые используются для профилактики новой коронавирусной инфекции, острых вирусных респираторных инфекций и гриппа», — отметила спикер и добавила, что все введенные ранее ограничения эффективны против новой мутации.

Также Любовь Авдонина рассказала, что одна из особенностей нового штамма — быстрая передача, особенно в помещении. В замкнутом пространстве он передается в четыре раза быстрее, чем другие варианты Covid.

Также отмечается, что в сравнении с «дельтой» «омикрон» проходит в более легкой форме и с меньшей летальностью.

«Это такие симптомы, как температура до 38 градусов, боль в горле, суставах, заложенность носа, першение. По типу обычной острой респираторной инфекции», — добавила представитель санитарного ведомства.

Но больше всего «омикрон» поражает непривитых жителей, в том числе с сопутствующими патологиями, к примеру диабетом.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Владимир Жаворонков добавил, что вся информация о новой мутации идет через страны Европы и США. Изучается их опыт борьбы с вирусом.

«Мы должны принимать во внимание один немаловажный фактор: все сейчас смотрят на Европу и оценивают свойства штамма по европейским странам, отчасти Соединенным Штатам Америки. В Европе количество вакцинированных в разы выше, чем в Российской Федерации. Личное наблюдение: мы сейчас говорим, что „омикрон“ имеет более легкое течение, базируясь на том, что подавляющие число населения за рубежом вакцинировано», — отметил замминистра.

Спикеры подчеркнули, что сейчас очень важно привиться или пройти вакцинацию повторно. Ориентироваться лучше на срок в полгода после перенесенного заболевания или первой вакцинации, несмотря на то, что сертификаты действуют год. Они здоровье не защищают, подчеркнула Авдонина.