В Роспотребнадзоре допустили возвращение дельта-штамма в Россию

Штамм Cоvid-19 «дельта» еще может вернуться в Россию, поскольку иммунитет к этой разновидности вируса постепенно ослабевает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

«Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2, — рассуждает специалист. — Например, „дельта“ тоже не исчезла полностью».

По его словам, единичные случаи заражения «дельтой» все еще иногда наблюдаются. Пока глобальный иммунитет к «омикрону» и к его подвидам растет, «„дельта“ или ее потомок может вернуться», считает Хафизов.

Согласно данным Роспотребнадзора, с 19 апреля по 4 мая доля новых случаев, причиной которых стал дельта-штамм, увеличилась с 0,5% до 2%.