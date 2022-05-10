news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
10 мая 2022  06:41

В Роспотребнадзоре допустили возвращение дельта-штамма в Россию

news_top_970_100

Штамм Cоvid-19 «дельта» еще может вернуться в Россию, поскольку иммунитет к этой разновидности вируса постепенно ослабевает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

«Мы не можем исключать новых сюрпризов от SARS-CoV-2, — рассуждает специалист. — Например, „дельта“ тоже не исчезла полностью».

По его словам, единичные случаи заражения «дельтой» все еще иногда наблюдаются. Пока глобальный иммунитет к «омикрону» и к его подвидам растет, «„дельта“ или ее потомок может вернуться», считает Хафизов.

Согласно данным Роспотребнадзора, с 19 апреля по 4 мая доля новых случаев, причиной которых стал дельта-штамм, увеличилась с 0,5% до 2%.

#коронавирус #Дельта #омикрон
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100