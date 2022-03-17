В Роспотребнадзоре допустили вариант полного исчезновения штамма «дельта»

На омикрон-штамм Covid-19 приходится более 99% случаев заболевания в России. Исходя из этого руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина допустила, что «дельта» может полностью исчезнуть.

«Теоретически дельта-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня», — приводит слова Черкашиной РИА Новости.

Специалист Роспотребнадзора добавила, что изначальный вариант коронавируса (уханьский) сегодня нигде не встречается, сведений о его циркуляции нет ни в российской, ни в международной базах данных.

Черкашина также отметила, что пока новых опасных разновидностей Covid-19 не зарегистрировано.