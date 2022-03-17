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Здоровье
17 марта 2022  10:16

В Роспотребнадзоре допустили вариант полного исчезновения штамма «дельта»

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На омикрон-штамм Covid-19 приходится более 99% случаев заболевания в России. Исходя из этого руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина допустила, что «дельта» может полностью исчезнуть. 

«Теоретически дельта-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня», — приводит слова Черкашиной РИА Новости. 

Специалист Роспотребнадзора добавила, что изначальный вариант коронавируса (уханьский) сегодня нигде не встречается, сведений о его циркуляции нет ни в российской, ни в международной базах данных. 

Черкашина также отметила, что пока новых опасных разновидностей Covid-19 не зарегистрировано.

#коронавирус #омикрон #Роспотребнадзор
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