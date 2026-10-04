В Роспотребнадзоре дали советы по выбору букета ко Дню учителя

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При выборе букета ко Дню учителя следует обращать внимание на состояние лепестков и стеблей, а также на запах цветов. Рекомендации по покупке и хранению букетов в преддверии праздника дал Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости.

«Прежде чем купить букет, внимательно осмотрите цветы. Лепестки должны быть упругими, без потемневших краев, пятен и признаков подсыхания», – говорится в сообщении ведомства.

Стебли свежих цветов должны быть плотными и слегка влажными, без мягких или потемневших участков. Резкий или неприятный запах может свидетельствовать о начале загнивания.

В Роспотребнадзоре также посоветовали отдавать предпочтение цветам с низкой пыльцевой активностью и слабым ароматом. Среди подходящих вариантов – орхидеи, розы в бутоне, эустомы, альстромерии и декоративные сорта с герметичными соцветиями.

«Оцените упаковку и подложку: отсутствие плесени и влажных пятен – признак надлежащего хранения. Приобретайте растения у проверенных продавцов», – добавили в ведомстве.

Чтобы букет дольше оставался свежим, после покупки цветы необходимо сразу поставить в воду, предварительно подрезав стебли. Также рекомендуется удалить листья, которые окажутся ниже ее уровня. Это поможет предотвратить гниение и появление неприятного запаха.