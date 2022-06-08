В Роспотребнадзоре дали рекомендации татарстанцам, собирающимся в хадж

Жителям Татарстана, которые собираются совершить хадж, дали рекомендации в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

«С учетом требования Министерства здравоохранения Королевства Саудовская Аравия, все прибывшие должны иметь действующий сертификат о вакцинации против менингококковой и коронавирусной инфекций», – рассказала ведущий специалист- эксперт санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Татарстану Альбина Гильмуллина.

Фото: © Эвелина Киселёва / ИА «Татар-информ»

По информации санитарного ведомства, россиянам для въезда в страну подходит только вакцина «Спутник V». Кроме того, паломники должны иметь справку с отрицательным результатом теста на Covid-19, с даты выдачи которой не прошло 48 часов.

Жителям РТ, отправляющимся в хадж в Королевство Саудовскую Аравию, необходимо помнить, что при большом скоплении людей не исключена возможность заражения инфекционными заболеваниями.

Кроме того, в Роспотребнадзоре РТ посоветовали пользоваться репеллентами от насекомых, не подходить к животным. В случае укусов или царапин сразу обращаться в медицинские организации.

Паломникам не стоит пить некипяченую воду, и есть продукты не из специализированных магазинов. А также санитарные врачи посоветовали паломникам пить достаточно воды.