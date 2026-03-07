В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору цветов к 8 Марта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В преддверии Международного женского дня эксперты Роспотребнадзора напомнили основные правила выбора и ухода за праздничными букетами. Главный критерий качества цветов – состояние бутона и стебля.

Специалисты советуют отдавать предпочтение цветам с эластичными лепестками, которые хорошо держат форму. Если они выглядят вялыми, это верный признак несвежести.

«В первую очередь нужно обращать внимание на бутоны: они должны быть плотными и полураскрытыми, тогда букет будет долго храниться. Не стоит приобретать цветы с полностью раскрытыми и мягкими на ощупь бутонами», – сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Особое внимание следует уделить стеблю: он должен быть крепким, сочным и иметь светлый срез. Для растений с толстым стеблем специалисты рекомендуют делать длинный косой срез. Также при транспортировке букет стоит защитить от ветра и осадков бумагой или пленкой.

Специалисты предупредили, что цветам вредят резкие перепады температур. После улицы букету нужно дать постепенно нагреться в помещении, прежде чем снимать упаковку. Перед тем как поставить растения в вазу, необходимо подрезать стебли и убрать нижние листья.

«В воде можно растворить специальное средство или щепотку сахара, чтобы цветы сохранили свежесть», – заключили в ведомстве.