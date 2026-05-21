Общество 21 мая 2026 14:42

В Рособрнадзоре напомнили, что при пересдаче ЕГЭ учитывают второй результат

При пересдаче ЕГЭ итоговым считается результат второй попытки, даже если он окажется ниже первоначального. Поэтому выпускникам стоит заранее оценить возможные риски перед принятием такого решения. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что возможность пересдать экзамен предоставляется только один раз. По его словам, многие эксперты считают важным, чтобы выпускники самостоятельно принимали подобные решения и несли за них ответственность.

Музаев отметил, что при пересдаче учитываются именно новые результаты вне зависимости от того, улучшились они или стали хуже. Он также подчеркнул, что перед повторной сдачей выпускникам следует обсудить ситуацию с родителями, определить направление поступления и заранее понять, какое количество баллов потребуется для прохождения конкурса.

По словам руководителя Рособрнадзора, данные за последние два года показывают, что чаще всего пересдача оказывается неудачной для выпускников с изначально низкими результатами. Именно они, как отметил Музаев, нередко повторно сдают экзамен без необходимости и в итоге получают более низкие баллы.

При этом выпускники с высокими результатами, по его словам, обычно либо не идут на риск, либо успешно улучшают свои показатели.

«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

