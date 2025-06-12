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Экономика 12 июня 2025 18:44

В Роснедрах заявили о крупных запасах редкоземельных металлов

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Глава Роснедр Олег Казанов заявил, что Россия обладает достаточными запасами редкоземельных металлов (РЗМ) и дополнительные геологоразведочные работы в этой сфере не требуются. Его слова приводит РИА Новости.

Казанов отметил, что ключевая задача сегодня – не поиски новых месторождений, а развитие технологий переработки и запуск разделительных мощностей. Он подчеркнул, что при объеме запасов РЗМ в 28,5 миллиона тонн годовое потребление составляет лишь около 2,5 тысячи тонн.

В апреле представители Роснедр также отмечали, что для роста отрасли необходима организация крупных производств по разделению РЗМ на индивидуальные оксиды, созданию отечественных реагентов, специализированного оборудования и конструкционных материалов.

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