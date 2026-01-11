В Роснедрах рассказали, что промышленные запасы нефти в России выросли на 490 млн тонн

Прирост промышленных, то есть подготовленных к добыче, запасов нефти в России по итогам 2025 года предварительно составил 490 млн тонн, газа – 650 млрд кубометров. Об этом сообщил руководитель Роснедр Олег Казанов, его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что часть объектов пока находится на экспертизе, однако предварительные итоги уже позволяют говорить о существенном увеличении ресурсной базы. По его словам, общий прирост запасов нефти оценивается примерно в 666 млн тонн, из которых 490 млн тонн относятся к промышленным категориям ABC1.

По газу общий прирост составил около 679 млрд кубометров, при этом 650 млрд кубометров приходится на промышленные запасы.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что добыча нефти в России в 2025 году ожидается примерно на уровне предыдущего года и составит около 516 млн тонн. Он также отмечал, что в 2024 году добыча газа выросла на 7,6% в годовом выражении и достигла порядка 685 млрд кубометров.

В середине декабря глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев сообщил, что в 2025 году добыча газа, по его ожиданиям, сохранится на сопоставимом уровне.