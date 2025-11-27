В Роскосмосе заявили о повреждении стартового стола при запуске «Союза МС-28»

Фото: пресс-служба Роскосмоса

При запуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-28» с космодрома Байконур был поврежден стартовый стол. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола», – проинформировали в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что на данный момент «ведется оценка состояния стартового комплекса». При этом в пресс-службе заверили, что для его восстановления имеются «все необходимые резервные элементы» и «в ближайшее время повреждения будут устранены».

Запущенный сегодня утром с Байконура «Союз МС-28» успешно пристыковался к Международной космической станции. На его борту находились участники основного экипажа 74-й длительной экспедиции на МКС: космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков (командир, для него это второй полет в космос) и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс.