В Роскосмосе впервые показали новейшего человекоподобного робота для работ в космосе

«Роскосмос» впервые показал фото и видео антропоморфного робота нового поколения «Теледроид», созданного для работ в космосе. Изображение 3D-модели опубликовано на официальном сайте госкорпорации.

Ранее компания заявляла о планах запустить человекообразного робота на Международную космическую станцию (МКС) в 2024 году.

В перспективе исследования, проведенные с «Теледроидом» в космосе, позволят создать научную базу для создания роботов, которые впоследствии будут работать на Луне и окололунной орбите.

Робот внешне похож на торс человека и будет работать в так называемом режиме «аватара», копируя движения оператора в специальном костюме. Некоторые простейшие действия он сможет выполнять самостоятельно.

В 2019 году на МКС уже побывал первый российский антропоморфный робот Skybot F-850. Он прибыл на корабле «Союз МС-14». Работа на борту станции показала, что такие роботизированные модели могут быть отправлены в пилотируемые корабли и на орбитальные станции для обеспечения заданной функциональности.