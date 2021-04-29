В Роскосмосе изменился состав наблюдательного совета

В госкорпорации «Роскосмос» изменился состав наблюдательного совета. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из числа членов наблюдательного совета исключен бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В обновленный состав совета вошли министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и помощник главы государства — начальник Контрольного управления Президента РФ Дмитрий Шальков.

Согласно указу, в наблюдательный совет как представители российского лидера вновь вошли следующие должностные лица: генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, помощник Президента РФ Игорь Левитин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.

Помимо этого, в совет в качестве представителей Правительства России вошли вице-премьер РФ Юрий Борисов (председатель совета), первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин остается членом наблюдательного совета по должности.