В Роскачестве рассказали о местах концентрации бактерий на кухне

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Местами наибольшей концентрации опасных бактерий на кухне являются разделочные доски и ручка холодильника. Об этом рассказала эксперт Роскачества Екатерина Хрипко, передает «Радио 1».

«Это могут быть разделочные доски, особенно из-под сырого мяса, рыбы. Также стоит почаще мыть дренажные отверстия в раковине, поскольку в них скапливаются остатки еды, а значит, [они] являются активным источником микробов», – заметила специалист.

Кроме того, она посоветовала обратить внимание на места, «которые, как правило, не принято мыть, но при этом их постоянно касаются и после этого могут брать продукты». Одним из таких мест является ручка холодильника, пояснила Хрипко.