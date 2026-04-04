В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при выборе кулича

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору пасхального кулича, отметив, что при покупке важно учитывать состав, внешний вид и вес изделия.

По словам экспертов, качественный кулич должен содержать муку, яйца, сахар, сливочное масло или маргарин, дрожжи, изюм или цукаты и соль. Для украшения могут использоваться орехи, мармелад или кондитерская посыпка.

«Стоит обратить внимание на вес изделия: излишняя легкость при большом объеме может указывать на использование стабилизаторов и разрыхлителей, а тяжесть и малый размер – на непропеченность», – подчеркнули в Роскачестве. Слова специалистов ведомства приводит РИА Новости.

Также важно изучить информацию на упаковке. На этикетке должны быть указаны наименование продукта, производитель, состав, пищевая ценность, сведения об аллергенах и ГМО, масса, дата изготовления, срок годности и условия хранения, а также знак ЕАС.

Кроме того, качественный кулич должен иметь ровную поверхность без трещин, равномерное украшение и упругий мякиш с однородной пористостью, который восстанавливает форму после нажатия.

Эксперты добавили, что хранить изделие рекомендуется в оригинальной упаковке при температуре от 15 до 20 градусов и влажности не выше 75%. Срок годности кулича, приготовленного по классической рецептуре, как правило, не превышает 15 суток, в отдельных случаях – до 40 дней.