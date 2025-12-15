В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при покупке мандаринов

В пресс-службе Роскачества порекомендовали оценивать мандарины по целостности кожуры и массе плодов. Об этом сообщает RT.

Так, эксперты предостерегли от приобретения фруктов, имеющих деформации, темные отметины, следы плесени или области с нарушенной структурой, поскольку подобные изъяны могут свидетельствовать об излишнем воздействии холода или начавшемся гниении.

Кроме того, в Роскачестве отметили, что зеленоватые участки или хвостик указывают на недостаточную спелость, а сморщенная оболочка – на перезрелость.

Специалисты указали, что качественные плоды обладают упругостью, равномерным окрасом и кажутся увесистыми, что говорит об их сочности. Кроме того, зрелый фрукт отличается насыщенным запахом, а его кожура снимается без всякого труда.

«При покупке упакованных мандаринов выбирайте партию, где плоды схожи по размеру и цвету, без явных дефектов», – заключили в организации.