В Роскачестве рассказали, кто может поступить в вуз без сдачи ЕГЭ

Некоторые абитуриенты имеют возможность поступать в российские вузы без сдачи Единого государственного экзамена. Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков объяснил, кто может воспользоваться таким правом и на каких условиях, сообщает RT.

Эксперт сообщил, что прежде всего ЕГЭ не обязаны сдавать выпускники колледжей и техникумов, имеющие среднее специальное образование. В отдельных случаях вузы могут потребовать результаты ЕГЭ, но, как правило, таким абитуриентам предлагают альтернативу в виде внутренних вступительных испытаний. Также возможность поступать без ЕГЭ есть у граждан, получивших среднее образование за границей. Поскольку ЕГЭ проводится только в России, выпускники зарубежных школ могут выбрать между внутренними экзаменами вуза и сдачей ЕГЭ, пояснил Поздняков.

Еще одна категория – граждане, желающие получить второе высшее образование. Поздняков говорит, что, если у поступающего уже есть диплом, его результаты ЕГЭ, скорее всего, недействительны, так как с момента сдачи прошло слишком много времени, а возможно, он вообще не сдавал ЕГЭ, если окончил школу раньше. В таких случаях правила приема определяет сам вуз.

В этот список входят и иностранные абитуриенты, которые по понятным причинам не сдают ЕГЭ. Однако формат их вступительных испытаний зависит от формы обучения: если поступление идет на бюджет, сдавать экзамены придется на общих основаниях, а при обучении на платной основе условия определяет вуз.

Выпускники с инвалидностью также могут не сдавать ЕГЭ, заменяя его государственным выпускным экзаменом (ГВЭ). Однако его результаты использовать для поступления нельзя, поэтому таким абитуриентам придется сдавать либо внутренние вступительные испытания, либо сам ЕГЭ, чтобы выбрать наиболее успешный результат.

Кроме того, ЕГЭ не является обязательным для победителей олимпиад, спортсменов и поступающих по квоте. Однако на некоторых специальностях, например, творческих, может потребоваться сдача дополнительных испытаний.

Внутренние вступительные экзамены в вузах проводятся очно или с использованием дистанционных технологий. Эксперт подчеркнул, что абитуриентам важно заранее ознакомиться с правилами приема вуза, чтобы правильно подготовиться к поступлению, выбрать оптимальный формат экзаменов и соответствовать всем требованиям.