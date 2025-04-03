В Роскачестве рассказали, когда за опоздание на работу грозит выговор, а когда увольнение

Работодатель не имеет права уволить сотрудника только за опоздание, однако может применить дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора. Об этом в беседе с RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, в случае повторного взыскания увольнение становится возможным на основании пункта 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ – за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин.

Эксперт напомнила, что статья 192 ТК РФ предусматривает три вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение. При этом тяжесть проступка и обстоятельства его совершения обязательно учитываются при назначении наказания.

Замечание, по словам Ганькиной, считается самой мягкой формой взыскания. Обычно его применяют за незначительные нарушения, не повлекшие серьезных последствий для работодателя — например, за опоздание или неэтичное поведение.

Выговор, в свою очередь, является более строгим наказанием. Он выносится в случаях, когда нарушение причиняет работодателю реальный ущерб, например, при срыве сроков или допущенных ошибках в финансовой отчетности.

Крайней мерой является увольнение. Специалист отмечает, что обычно оно применяется после нескольких дисциплинарных взысканий, однако возможно и за однократное грубое нарушение. Например, за прогул, появление на работе в нетрезвом состоянии или хищение имущества.

Ганькина подчеркнула, что любое дисциплинарное взыскание должно быть оформлено документально, иначе работник может оспорить его в суде.