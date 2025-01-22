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В Роскачестве объяснили, как распознать фальшивые приложения банков
Фальшивые банковские приложения встречаются на любых смартфонах, по виду и функциям они не отличаются от настоящих, поэтому их сложно распознать. Об этом рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества, пишет газета «Известия».
Для iPhone нет официальных приложений популярных банков, чем и пользуются мошенники. А для устройств на базе ОС Android они имитируют дизайн и логотипы настоящих приложений.
Признаками подделки в Роскачестве назвали малое количество негативных отзывов, ошибки в названии или добавление к нему слова, а также орфографические и пунктуационные ошибки в описании.
При установке неофициальных банковских приложений пользователи вводят свои личные данные, в том числе CVV-код, что приводит к краже информации и потере доступа к сервису. Кроме того, приложение может оказаться шпионским и начать передавать все данные мошенникам.
«Чтобы защититься от злоумышленников, важно действовать на опережение — заранее распознавать поддельные банковские приложения», — прокомментировал РИА Новости ситуацию руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
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