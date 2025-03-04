В Роскачестве объяснили, как отличить поддельную платежку от настоящей

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Существуют несколько признаков, по которым поддельную квитанцию за услуги ЖКХ, изготовленную мошенниками, можно отличить от настоящей. О них напоминает Роскачество.

Во-первых, в настоящей квитанции всегда указаны ФИО и адрес, код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленного ресурса. Даже по данным приборов учета можно понять, фальшивая платежка или нет, «поскольку мошенники явно рисуют цифры с потолка».

Во-вторых, подлинная квитанция включает льготы и перерасчеты, общую и жилую площадь квартиры, количество зарегистрированных граждан и льготников, дату выставления счета и последней оплаты. При наличии задолженности «внешняя сторона бумажной платежки имеет какой-нибудь цвет: розовый, оранжевый и тому подобное».

В-третьих, после сканирования QR-кода можно увидеть, куда пойдет платеж. Следует обратить внимание на поле организации. У управляющих компаний и Единого расчетного центра, как правило, есть четкое и знакомое плательщику название. Если указан счет неизвестной компании или вовсе физического лица, скорее всего, это подделка.

В-четвертых, если платежка вдруг поменялась внешне по сравнению с предыдущей, это тоже должно насторожить.

В-пятых, фальшивой вполне может оказаться квитанция, поступившая по электронной почте, если заявка об оплате таким образом не подавалась в управляющую компанию.

«Если квитанция вызывает сомнения, обратитесь в управляющую компанию, в центр госуслуг "Мои документы"», – заключили в Роскачестве.