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Общество 16 декабря 2024 17:38

В Роскачестве назвали самую полезную рыбу

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Нередко на новогоднем столе присутствуют рыбные закуски. Директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова дала рекомендации, какую рыбу желательно использовать при приготовлении различных деликатесов.

«Это может быть слабосоленая рыба: ломтиками, тушками, кусками. Это может быть рыба холодного или горячего копчения — здесь все зависит от вкусовых предпочтений», – сказала она в беседе с «Радио 1».

Котельникова рекомендует брать продукцию, приготовленную путем бездымового копчения, поскольку дым наносит вред организму. К примеру, можно обратить внимание на красную рыбу, из которой при минимальной готовке могут получиться вкусные и полезные закуски.

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