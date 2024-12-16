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В Роскачестве назвали самую полезную рыбу
Нередко на новогоднем столе присутствуют рыбные закуски. Директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова дала рекомендации, какую рыбу желательно использовать при приготовлении различных деликатесов.
«Это может быть слабосоленая рыба: ломтиками, тушками, кусками. Это может быть рыба холодного или горячего копчения — здесь все зависит от вкусовых предпочтений», – сказала она в беседе с «Радио 1».
Котельникова рекомендует брать продукцию, приготовленную путем бездымового копчения, поскольку дым наносит вред организму. К примеру, можно обратить внимание на красную рыбу, из которой при минимальной готовке могут получиться вкусные и полезные закуски.
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