В Роскачестве напомнили, как правильно хранить продукты дома

Неправильное хранение продуктов не только сокращает их срок годности, но и повышает риск пищевых отравлений, сообщили в пресс-службе Роскачества. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко напомнила основные правила, которые помогут сохранить продукты свежими и безопасными.

Для предотвращения размножения бактерий холодильник должен поддерживать температуру от 0 до +4°C, а замороженные продукты необходимо хранить при -18°C и ниже. Размороженные при комнатной температуре продукты не стоит повторно замораживать – это может привести к размножению вредоносных микроорганизмов.

Чтобы избежать перекрестного загрязнения, продукты следует хранить раздельно. Овощи и фрукты должны находиться отдельно от мяса и рыбы, так при совместном хранении продукты могут обсеменить друг друга патогенными микроорганизмами. Свежие фрукты и овощи, которые едят сырыми, могут стать источником кишечных инфекций, если окажутся рядом с сырым мясом или рыбой.

Спеценко объяснила, что мясо и рыбу лучше держать на нижней полке холодильника в герметичных контейнерах, чтобы избежать контакта с другими продуктами. Молочные продукты желательно хранить на полках, а не в дверце холодильника, так как там температура нестабильна. Сухие продукты (крупы, макароны) следует хранить в герметичных контейнерах в сухом и темном месте, защищая их от влаги и солнечного света.

Эксперт добавила, что стоит регулярно проверять сроки годности и выбрасывать просроченные продукты. Также нужно внимательно читать условия хранения, указанные на упаковке. Кроме того, не стоит перегружать холодильник – свободная циркуляция воздуха обеспечивает равномерное охлаждение и продлевает свежесть продуктов.