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В Росимуществе назвали сумму дивидендов, поступивших в госбюджет в 2023 году
339 млрд рублей – именно столько дивидендов поступило от госкомпаний в бюджет РФ в 2023 году. Отмечается, что в данных компаниях основной акционер – Росимущество. Об этом заявил руководитель федерального агентства Вадим Яковенко.
«Эта сумма в два раза меньше результата 2022 года (753 млрд рублей) и равняется сумме 2021 года», – цитирует спикера РБК.
Среди самых крупных плательщиков дивидендов оказались «Транснефть», «Роснефтегаз», «Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)», а также компании «РусГидро» и «Алроса».
Интересно, что в топе не учли дивиденды от Сбербанка, так как контрольный пакет кредитной организации принадлежит Фонду национального благосостояния (ФНБ). Отметим, что фонд получил в 2023 году на акции Сбербанка 282,5 млрд рублей.
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