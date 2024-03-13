В Росимуществе назвали сумму дивидендов, поступивших в госбюджет в 2023 году

339 млрд рублей – именно столько дивидендов поступило от госкомпаний в бюджет РФ в 2023 году. Отмечается, что в данных компаниях основной акционер – Росимущество. Об этом заявил руководитель федерального агентства Вадим Яковенко.

«Эта сумма в два раза меньше результата 2022 года (753 млрд рублей) и равняется сумме 2021 года», – цитирует спикера РБК.

Среди самых крупных плательщиков дивидендов оказались «Транснефть», «Роснефтегаз», «Каспийский трубопроводный консорциум (КТК-Р)», а также компании «РусГидро» и «Алроса».

Интересно, что в топе не учли дивиденды от Сбербанка, так как контрольный пакет кредитной организации принадлежит Фонду национального благосостояния (ФНБ). Отметим, что фонд получил в 2023 году на акции Сбербанка 282,5 млрд рублей.