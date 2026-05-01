В Росгвардии рассказали, как воры находят квартиры для ограбления

Воры часто обращают внимание на почтовый ящик, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью Игоря Кирсанова.

«Классика жанра – переполненный почтовый ящик. Это верный признак отсутствия хозяев в течение длительного времени», – отметил он.

Кирсанов посоветовал договориться с друзьями, чтобы они периодически забирали содержимое почтового ящика – это создаст эффект, будто хозяева квартиры никуда не уезжали. Кроме того, не рекомендуется выкладывать в соцсети посты о будущем отпуске или фотографии с него до приезда домой.

«Если вы все-таки сообщили общественности о том, что ближайшие дни проведете вдали от дома, то отключите определение местоположения, чтобы не облегчать задачу злоумышленникам», – рассказал Кирсанов.